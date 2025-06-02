Mezarlıkta Bulunan Bebek Cesedinin Annesi Yakalandı

Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile hastaneden çıkış anları ortaya çıktı

Şüpheli anne ve bir kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta bulunan bebek cesedinin şüphelileri anne ve bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Annenin hastaneden kucağından bebeğiyle çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etmiş ve durumu hemen polis ekiplerine bildirmişti. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken, üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit edilmişti. Bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin 20 yaşında A.Ç olduğunu tespit etti. Anne Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S. A. isimli şahıs da ilimiz Arnavutköy ilçesinde yakalandı. Haklarında Kasten Öldürme Suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadının kucağında bebekle hastaneden çıkış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.