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Mezarlık yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mezarlık yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki mezarlıktaki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Mezarlık yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mağaracık, Samandağ, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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