Meyve yüklü kamyonet kaza yaptı, meyveler yola saçıldı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da meyve yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu meyveler karayoluna saçılırken sürücü yaralandı. Samsun'da meyve yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu meyveler karayoluna saçılırken sürücü yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk pazarına satmak için meyve götüren Erol Yıldız idaresindeki 55 RG 372 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonettin kasasında bulunan meyveler kara yoluna saçıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Erol Yıldız ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yola saçılan meyveler ise yoldan toplanıp kasalarla başka bir kamyonete yüklendi. Meyvelerin toplanmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erol Yıldız Samsun 3. Sayfa Haberler

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