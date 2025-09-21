Haberler

Meyve Toplamak İçin Ağaca Çıkan Şahıs Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yamaçlı köyünde meyve toplamak için ağaca çıkan Abdurrahman Dizman (61) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dizman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
