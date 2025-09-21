Meyve Toplamak İçin Ağaca Çıkan Şahıs Düşerek Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yamaçlı köyünde meyve toplamak için ağaca çıkan Abdurrahman Dizman (61) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dizman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT