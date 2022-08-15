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Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada

Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada

Küçükçekmece'de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı.

TEKME TOKAT VURDULAR

Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler

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