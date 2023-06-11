Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 4 yaralı
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Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 4 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 mevsimlik işçi yaralandı.
Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 mevsimlik işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. N.A yönetimindeki34 BK 3443 plakalı Opel marka araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçta sürücü ile beraber Ö.A, A.A, M.A, N.A yaralandı. Kazada yaralananların Hatay'dan Amasya'ya mevsimlik işçi olarak gittiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa