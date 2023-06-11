Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 mevsimlik işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. N.A yönetimindeki34 BK 3443 plakalı Opel marka araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçta sürücü ile beraber Ö.A, A.A, M.A, N.A yaralandı. Kazada yaralananların Hatay'dan Amasya'ya mevsimlik işçi olarak gittiği öğrenildi.