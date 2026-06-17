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Karaman'daki kazada ölen 3 kardeş Siverek'te yan yana toprağa verildi

Karaman'daki kazada ölen 3 kardeş Siverek'te yan yana toprağa verildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Karaman'a mevsimlik tarım işçisi olarak giden ailenin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Karaman'a mevsimlik tarım işçisi olarak giden ailenin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana gelen kazada, mevsimlik işçi ailenin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren mevsimlik işçi ailenin çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ.'nin (5) cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Siverek'e getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından üç kardeş, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya (Badrık) Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları ve ağıtları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenaze töreninde acılı anne ve baba ile yakınları büyük üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş da aileyi yalnız bırakmadı.

Öte yandan kazada yaralanan anne ve babanın ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu ve cenazeye katıldıkları öğrenildi - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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