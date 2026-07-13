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Metruk binada 6 yıl 7 ay 91 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Metruk binada 6 yıl 7 ay 91 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin metruk binalara yönelik denetiminde, uyuşturucu ve kaçma suçlarından 6 yıl 7 ay 91 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince metruk binalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 6 yıl 7 ay 91 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak'ta bulunan metruk binalarda denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında atıl durumdaki bir binada bulunan 3 şahıs hakkında 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçundan adli işlem yapıldı.

Şahısların kimlik sorgulamasında, 'Uyuşturucu Kullanmak' ile 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 91 gün hapis cezası bulunan ve arandığı tespit edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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