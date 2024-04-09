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Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı

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Bursa'daki metroda iğrenç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, yaşlı bir adamın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını öne sürdü ve adama saldırdı. Metroda bulunan diğer yolcuların da tepki gösterdiği tacizci adam ise 'hasta' olduğunu söyleyerek kadından özür diledi.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir hayli sinirlendiği gözlenen kadın ise böyle bir şeyin özrünün olmadığını söyledi ve ortalık karıştı. Metrodaki diğer vatandaşların ise "Yaşından başından utan" dediği duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Aslan Aslan - 3.Sayfa

Bursa Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

HainKOXPER :

ben bu olayı giyinmeye bağlıyorum

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Abdullah Ağaç.:

Okadar tahrik edici giyinmeyi özgürlük sayanlar adamın yaptığıds özgürlük size ne ,?

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