Metrobüsler kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı 3. Sayfa Haberleri Metrobüsler kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, seferler durdu. Metrobüsler kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı İSTANBUL - Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, seferler durdu. Yolcuların ise metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Avcılar'da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur Avcılar 3. Sayfa Haberler

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