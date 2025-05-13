Metrobüs Kazasıyla İlgili Tutuklanan Şoförün İfadesi Açıklandı

Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası tutuklanan Şaban Ş.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım, metrobüs yavaşlamadı. Yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak metrobüse çarptım" dedi.

Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası şoför Şaban Ş., tutuklandı. Şüpheli metrobüs şoförünün emniyetteki ifadesinde, "12.57'de göreve başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım" dediği öğrenildi.

Yolcuların nasıl yaralandığını görmediğini söyleyen Şaban Ş. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha uzun. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım"