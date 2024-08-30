Metrobüs kazasına ilişkin 2 şoför ve denetim amiri gözaltına alındı

Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL