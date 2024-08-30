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Metrobüs kazasına ilişkin 2 şoför ve denetim amiri gözaltına alındı

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Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 53 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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