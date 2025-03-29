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Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

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Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme tokatla saldıran tarafları yakınları ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan Duygu B., koşarak arkasından gittiği G.B.'ye yürüyen merdivende saldırdığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Gözaltına alınan G.B. serbest kaldı.

Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda, yakınlarıyla yürüyen Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duygu B., G.B.'ye istasyon içerisinde tekme attı. Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.

KAVGA BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

Ardından Duygu B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.'nin arkasından koşmaya başladı. Kadına saldıran Duygu B., G.B.'nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

MERDİVENLERDEN DÜŞÜP YARALANDI

Olayın ardından yaralı Duygu B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen G.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak 'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem yapılan G.B., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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