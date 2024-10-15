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Metrobüs durağında dehşet anları

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Yenibosna metrobüs durağında bir şahıs, eline geçirdiği balyoz, çekiç ve bıçaklarla taşkınlık yarattı. Durakta bulunan diğer yolculara ve güvenlik görevlilerine hakaretler yağdıran şahıs, elindekileri de rastgele çevreye savurdu.

İstanbul'da Yenibosna metrobüs durağında dehşet dolu anlar meydana geldi.

ETRAFINA BALYOZ VE ÇEKİÇ SAVURDU

Eline ufak bir balyoz ve çekiç alan şahıs, bilinmeyen bir nedenle taşkınlık yarattı. Durakta bulunan diğer yolculara ve güvenlik görevlilerine hakaretler yağdıran şahıs, elindekileri de rastgele çevreye savurdu. Şahsın bu sırada "İsrail'i de s....., polisi de s....." dediği duyuldu.

BU KEZ DE BIÇAK ÇIKARDI

Güvenlik görevlileri tarafından elindekilere el konulan şahıs, bu kez de cebinden bıçak çıkardı. Şahıs, bıçakları da kaptırınca metrobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

Metrobüs durağında dehşet anları
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa

Yenibosna Güvenlik 3-sayfa

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Yorumlar (1)

Cafer KILIÇ:

Hemen yakalanıp gereken ceza verilmeli böyle kişiler uslanmaz

2
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