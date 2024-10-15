Metrobüs durağında dehşet anları

İstanbul'da Yenibosna metrobüs durağında dehşet dolu anlar meydana geldi.

ETRAFINA BALYOZ VE ÇEKİÇ SAVURDU

Eline ufak bir balyoz ve çekiç alan şahıs, bilinmeyen bir nedenle taşkınlık yarattı. Durakta bulunan diğer yolculara ve güvenlik görevlilerine hakaretler yağdıran şahıs, elindekileri de rastgele çevreye savurdu. Şahsın bu sırada "İsrail'i de s....., polisi de s....." dediği duyuldu.

BU KEZ DE BIÇAK ÇIKARDI

Güvenlik görevlileri tarafından elindekilere el konulan şahıs, bu kez de cebinden bıçak çıkardı. Şahıs, bıçakları da kaptırınca metrobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.