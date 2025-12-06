Haberler

Metrobüs durağında dehşet anı: Bayılan kız metrobüsün önüne düştü

Metrobüs durağında dehşet anı: Bayılan kız metrobüsün önüne düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Cevizlibağ metrobüs durağında bayılan 15 yaşındaki kız, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen kız çocuğu bayılarak yola düştü. O esnada durağa yanaşan metrobüs yola düşen kıza çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız tedavi altına alınırken, metrobüs şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Metrobüs durağında yaşanan dehşet anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü. O esnada durağa yanaşan U.B. (41) idaresindeki metrobüs kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, metrobüs sürücüsü sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dehşet anı kameraya yansıdı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna düşen kızın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.