Metrobüs durağında dehşet anı: Bayılan kız metrobüsün önüne düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen kız çocuğu bayılarak yola düştü. O esnada durağa yanaşan metrobüs yola düşen kıza çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız tedavi altına alınırken, metrobüs şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Metrobüs durağında yaşanan dehşet anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü. O esnada durağa yanaşan U.B. (41) idaresindeki metrobüs kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, metrobüs sürücüsü sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dehşet anı kameraya yansıdı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna düşen kızın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL