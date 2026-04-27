Metro Turizmin yolcu otobüsü şaşırttı

Bilecik'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girmeyip yol üstünde yolcu indiren, bir de yol kenarına çöpünü bırakan Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne zabıta ekiplerince ceza yazıldı.

Olay, dün Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Denizli'ye giden 81 AK 261 plakalı Metro Turizme ait otobüs sürücüsü Kutbettin G., Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girmeyerek, TOKİ mevkiinde durarak bir yolcu yolcu indirdi. Bu sıra otobüsteki bazı yolcular da beklemeden faydalanıp aşağı indiler, araç trafiği bir süre sıkıştı. Daha sonra kısa mola veren otobüsün muavini, hareket etmeden önce araçta biriken çöpleri poşetle yol kenarına bıraktı. Yaşanları cep telefonu kamerası ile çeken bir vatandaş durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta olay yerine gelerek, içinde çay, kahve ve meşrubat içeceği gibi atıkları olduğu poşeti alarak çöp konteynerına attı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ardından aracı tespit ederek, 'otogar harici yolcu indirip, bindirme' ve 'çevreyi kirletme' suçlarından cezai işlem uyguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!