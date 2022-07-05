Kaza sonrası sürüklenen motosikletci öldü! Olayı öğrenen ailesi sinir krizi geçirdi Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Öte yandan kaza sonrası bölgeye gelen motosiklet sürücüsünün ailesi sinir krizi geçirdi. Karasu istikametine seyir halinde olan Yusuf İ. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necmi Yavuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Necmi Yavuz'un yakınları durumu öğrenince olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Yavuz'un cansız bedeni savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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