Metal sundurma kapağının, yoldan geçen iki turiste çarptığı anlara ait yeni görüntüler çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metal sundurma kapağının, yoldan geçen iki turiste çarptığı anlara ait yeni görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Metal sundurma kapağının, yoldan geçen iki turiste çarptığı anlara ait yeni görüntüler çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte yerinden çıkan bir otele ait mal girişi metal sundurmasının, yoldan geçen iki turiste çarpmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte yerinden çıkan bir otele ait mal girişi metal sundurmasının, yoldan geçen iki turiste çarpmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sundurmanın fırtınayla birlikte ilerleyişi ve olay sonrası yaralanan turistin bölgeden çevredekilerin yardımıyla çekilmesi yer aldı. Talihsiz kadının olayda kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Kemer ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtınada bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı, oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADIM ADIM KAZAYA GİTTİ

Olaya ilişkin yeni görüntülerde ise, metal sundurmanın turistlere çarpmadan önce rüzgarla birlikte savrulması, adım adım turistlere doğru yönelmesi yer aldı. Bir başka görüntüde de, sundurma çarpması sonucu yaralanan turist kadının çevredekilerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü.

KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

Öte yandan talihsiz kadının olayda kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

(Suat Metin - Hanım Türk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya turist Kemer 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title