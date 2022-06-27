Metal sundurma kapağının, yoldan geçen iki turiste çarptığı anlara ait yeni görüntüler çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte yerinden çıkan bir otele ait mal girişi metal sundurmasının, yoldan geçen iki turiste çarpmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sundurmanın fırtınayla birlikte ilerleyişi ve olay sonrası yaralanan turistin bölgeden çevredekilerin yardımıyla çekilmesi yer aldı. Talihsiz kadının olayda kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Kemer ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtınada bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı, oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADIM ADIM KAZAYA GİTTİ

Olaya ilişkin yeni görüntülerde ise, metal sundurmanın turistlere çarpmadan önce rüzgarla birlikte savrulması, adım adım turistlere doğru yönelmesi yer aldı. Bir başka görüntüde de, sundurma çarpması sonucu yaralanan turist kadının çevredekilerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü.

KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

Öte yandan talihsiz kadının olayda kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

(Suat Metin - Hanım Türk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa