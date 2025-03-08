Mescitli Köyü'nde Kuru Ot Yangını: İki Ev ve Ambar Kül Oldu

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Mescitli köyünde bahçede yanan kuru otlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangında 2 evin çatısı ve ambar tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre Mescitli Köyü Camiönü Mahallesinde Ayten Yiğit'e ait bahçedeki kuru otların yakılmasının ardından başladığı tahmin edilen yangında alevler çatıyı tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısını sardıktan sonra bitişiğinde bulunan Yiğit'in kardeşi Halil Yiğit'in evinin çatısına da sıçradı.

Yangında her iki evin çatısı tamamen küle dönerken bu evlere bitişik haldeki Seyfi Kaya'nın ot ve büyükbaş hayvan yemlerinin bulunduğu ambarına da sıçrayan yangın burayı da küle çevirdi.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. - GÜMÜŞHANE