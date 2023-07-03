Mesajlaşma yüzünden ablasını öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tahrik edici söz ve mesajlaşma nedeniyle öldüren zanlı hasız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapse mahkum edildi.

Geçtiğimiz yıl 17 Temmuz'da Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana gelen olayda Antalya'da oturan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö. ile ablası Fadime Ö. arasında mesajlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Fadime Ö.'ye ateş ederek öldüren G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada G.Ö. Öcal ile avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, G.Ö.'yü 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü.