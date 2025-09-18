Haberler

Merzifon'da sokakta otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sokakta otomobiliyle drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye polis tarafından 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi Hicran Sokakta bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücü E.C'ye trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
