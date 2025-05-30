Merzifon'da Çöken Ahırda İtfaiye Ekipleri Hayvanları Kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kerpiç ahırın tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merzifon'da çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çöktü. Ahırın içinde göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp Kılıç'a ait olan kerpiç ahırın tavan kısmında çökme meydana geldi. 2 büyükbaş hayvanın göçük altında kaldığının bildirilmesi üzerine köye Merzifon itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu hayvanlar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa