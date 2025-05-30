Merzifon'da Çöken Ahırda İtfaiye Ekipleri Hayvanları Kurtardı

Merzifon'da Çöken Ahırda İtfaiye Ekipleri Hayvanları Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kerpiç ahırın tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merzifon'da çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çöktü. Ahırın içinde göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp Kılıç'a ait olan kerpiç ahırın tavan kısmında çökme meydana geldi. 2 büyükbaş hayvanın göçük altında kaldığının bildirilmesi üzerine köye Merzifon itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu hayvanlar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.