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Mersin Tarsus'ta Tüpten Çıkan Yangın İki Çadırı Küle Çeviriyor

Mersin Tarsus'ta Tüpten Çıkan Yangın İki Çadırı Küle Çeviriyor
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir çadırda tüpten kaynaklı çıkan yangın, kısa sürede diğer bir çadıra sıçrayarak iki çadırın tamamını kül etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tüpten kaynaklı çıkan yangında 2 çadır kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi kanal boyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir çadırda, küçük tüpten kanyaklı yangın çıktı. Alevlerin çadırı tutuşturarak diğer çadıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak 2 çadır ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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