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Mersin Tarsus'ta iki aracın çarpıştığı kazada 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus'ta iki aracın çarpıştığı kazada 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Heleke Mahallesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle kanalete düşen otomobildeki 70 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Heleke Mahallesi mevkiinde S.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile Nusret Çiftçi (70) idaresindeki otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kanalete düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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