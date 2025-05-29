Mersin Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi

Mersin Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde H.K.'ya ait narenciye bahçesindeki 460 mandalina ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Jandarma olaya müdahale ederek inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 460 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Alınan bilgiye göre, H.K.'ya ait Çöplü Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Şikayet üzerine Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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