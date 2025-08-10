Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - MERSİN