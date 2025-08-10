Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Aşağı Kükür Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa