Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Aşağı Kükür Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.