Mersin'in Anamur İlçesinde Orman Yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde Korucuk Mahallesi'nde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken, havadan müdahale başladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadan da ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

