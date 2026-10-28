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Mersin Erdemli'de park halindeki otomobil motor kısmından alev alıp kullanılamaz oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz Mahallesi'nde park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangını fark edenlerin 112'ye bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nin kesiştiği tali yol kenarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, park halinde olan bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobilin kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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