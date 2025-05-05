Mersin Erdemli'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Mersin Erdemli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe ile Asena Caddelerinin kesiştiği kavşakta meyana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.E.Y. idaresindeki 33 VB 480 plakalı araç ile M.R. yönetimindeki 33 MC 5345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza yerinde inceleme yapmasının ardından araçlar çekilerek yol ulaşıma açıldı. - MERSİN