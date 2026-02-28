Haberler

Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı, yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak hızla bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak güvenli alana aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası ve yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor