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Zincirleme kazada otomobil enstitünün bahçesine düştü: 3 yaralı

Zincirleme kazada otomobil enstitünün bahçesine düştü: 3 yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil, tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil, tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolunun Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre üç aracın karıştığı zincirleme kazada 06 FDS 44 plakalı otomobil, tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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