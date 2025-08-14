Mersin'de Yürüyüş Yolunda Ceset Bulundu

Mersin'de Yürüyüş Yolunda Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'de Yürüyüş Yolunda Ceset Bulundu
Haber Videosu

Erdemli ilçesinde yürüyüş yolunda 37 yaşındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin kimliği Enis Ç. olarak belirlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahile yakın noktada yürüyüş yolunda 37 yaşındaki bir erkek şahsa ait ceset bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi'nin son kısmında yer alan sahil kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yürüş yolundan geçenler yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler

Son anda Muslera
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.