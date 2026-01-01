Yılbaşı tedbirlerinde Mersin'de sıkı denetim: 104 aranan şahıs yakalandı

Mersin'de yılbaşı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda binlerce şahıs ve araç kontrol edilirken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde emniyet ekiplerince 18 bin 295 şahıs ile 12 bin 76 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 104 aranan şahıs yakalanırken, 56 araç trafikten men edildi. Ayrıca 3 bin 227 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı.

Uygulamalar sırasında yapılan aramalarda; 10 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 618 adet mermi,bin 181 sentetik ecza, 4 kilo 762 gram çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 34,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için tüm birimlerin sahada görev yaptığını belirterek, kentin huzur ve güvenliğini daim kılmak amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı. - MERSİN