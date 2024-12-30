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Mersin'de Yaylacılara Ait Ahşap Ev Yangında Küllerine Döndü

Mersin'de Yaylacılara Ait Ahşap Ev Yangında Küllerine Döndü
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Mersin'in Arslanköy Yaylası'ndaki bir ahşap ev, piknikçiler tarafından söndürülmeden bırakılan mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı. Yangın nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı.

Mersin'de yaylacıların yaz aylarında kullandığı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası Gazi Bulvarı üzerindeki Kazım Y.'ye ait ahşap evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımda zorluk yaşanırken, ahşap ev alevlere teslim oldu. Yaz aylarında kullanıldığı için kimsenin yaşamadığı ev tamamen yanarken, yangının piknikçiler tarafından söndürülmeden bırakılan mangal ateşinden kaynaklandığı ileri sürüldü - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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