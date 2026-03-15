Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Mersin'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, ele geçirilen cihazlar ve belgelerle birlikte önemli ipuçları elde etti.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 27 adet cep telefonu, 45 adet sim kart, 8 adet laptop, 100 adet banka dekontu ve 2 adet banka kartına el konuldu. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart