Mersin'de Yabancı Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde yabancı plakalı bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Mut-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesi sınırlarında yabancı plakalı bir tır devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mut – Karaman karayolu Sertavul yaylası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mut istikametine seyir halinde olan Akif Asilkan idaresindeki TNP 584 yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Asilkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, savcının yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
