Haberler

Virajı alamayan sürücünün park halindeki araca çarptığı anlar kamerada

Virajı alamayan sürücünün park halindeki araca çarptığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan otomobil, park halindeki ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaşı küçük olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan otomobil, park halindeki ticari araca çarptı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 33 BFG 079 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak park halindeki ticari araca çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken, yaşı küçük olduğu ileri sürülen sürücü bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak park halinde araca çarpma anı yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış
Özel, 'Yeni partinin adına karar verdik' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

Yazıcıoğlu dosyasında suikast timi izi: Cihazı çalanlar tanıdık çıktı
İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı

Denizde nefes kesen anlar! Askeri öğrenciler görür görmez suya atladı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı

21 yaşındaki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular