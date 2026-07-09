Haberler

Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucu maddeye incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor

Türkiye'den tarihi adım! 8 NATO ülkesiyle ortak banka kuruluyor
Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü

Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip kurşun yağdırdı
Eşinin cesedini parçalayarak çöpe atan kadın savunmasında döküldü: Üzerimde 40-50 senenin zulmü var

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi