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Mersin'de 22 bin 400 sentetik hap ele geçirildi: 7 tutuklama

Mersin'de 22 bin 400 sentetik hap ele geçirildi: 7 tutuklama
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın Yenişehir ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 bin 400 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 7 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, belirlenen adres ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda 22 bin 400 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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