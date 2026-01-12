Haberler

Mersin'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Bulut (49) idaresindeki 33 BD 580 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Bulut ile yanındaki İsmet Duman (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler uçurumdan alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
