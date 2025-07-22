Mersin'de Traktör ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü İsmail Kısa, traktörle çarpıştı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'de traktörün motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Gömmece Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kısa'nın (19) kullandığı motosiklet, A.E. (39) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İsmail Kısa ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Tarsus Devlet Hastanesine götürdüğü genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa