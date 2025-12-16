Haberler

20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Berşan Çağrıtekin hayatını kaybetti. Kaza, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzeri Turgut İçgören Ortaokulu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.D. (24) idaresindeki 33 BBH 434 plakalı otomobil ile Berşan Çağrıtekin yönetimindeki 01 APN 750 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çağrıtekin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. 20 yaşındaki Çağrıtekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
