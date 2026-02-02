Haberler

Araç yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Mersin'de bir otomobil, tırı sollarken yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Mersin'de bir otomobil, tırı sollamak isterken yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sularında Tarsus istikametinden Mersin istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ATE 039 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen kalabalık bir yaya grubuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılanlardan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası Mersin Valisi Atilla Toros ile İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada kazanın saat 20.45 sularında meydana geldiğini belirterek, "Akdeniz ilçemiz Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen bir trafik kazası ihbarı aldık. İhbarla ekiplerimizi yönlendirdik. Kaza Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan bir aracın vatandaşlarımızın bulunduğu orta refüjde yaşandı. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1'i de hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında" dedi.

İlk belirlemelere göre doğu-batı istikametinden gelen otomobilin bir tırı sollamaya çalıştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde karşıya geçmeyi bekleyen yayalara çarptığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
