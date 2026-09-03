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Mersin'de torbacılara operasyon: 3 tutuklama

Mersin'de torbacılara operasyon: 3 tutuklama
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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, üzerlerinde çok sayıda sentetik ecza, bonzai, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda H.B. isimli şüphelinin üzerinde 28 blister içerisinde toplam 392 Gerica 300 mg sentetik ecza ele geçirildi. G.Ö.'nün üzerinde ise 1000 TL ve 50 Euro bulundu.

S.Ç. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 207,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,25 gram kokain ve 730 TL ele geçirilirken, S.B.'nin üzerinde ise 3 gram metamfetamin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.B., G.Ö. ve S.Ç. ise aynı suç kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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