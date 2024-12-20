Mersin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesine tırın çarptığı 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, İlçeye bağlı Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. A. A.yönetimindeki 34 LR 2879 plakalı tır, ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Uyar'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık,itfayie ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uyar'ı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.