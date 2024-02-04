Mersin'de tırın altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

MERSİN - Mersin'de AUDİ marka otomobiliyle tır dorsesi altına giren sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Ömer Karadağ 01 ABT 36 plakalı AUD marka aracıyla bir tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ömer Karadağ'ı kurtarıp ambulansa bindirdi. Ömer Karadağ kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada AUDİ marka otomobil ise tamamen hurda yığınına dönüştü.