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Mersin’de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin’de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. İki kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile hafif ticari araç çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi sınırlarında Silifke karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı B.K.N. idaresindeki 06 DDV 028 plakalı Tır ile E.K.'nin kullandığı 70 FK 724 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Tırın beton büz yükü yola düşerken kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ticari araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla ilçede devlet hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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