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Mersin’de ters şeritte ilerleyen sürücünün ehliyetine el konuldu

Mersin’de ters şeritte ilerleyen sürücünün ehliyetine el konuldu
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Mersin’de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Mezitli ilçesi Kuyuluk yolunda karşı yönden gelen şeridi kullanan bir araca ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde söz konusu aracı E.A. isimli sürücünün kullandığı tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-C maddesi kapsamında 'trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak' suçundan idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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