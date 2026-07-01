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Mersin'de TV ünitelerine gizlenmiş 520 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de TV ünitelerine gizlenmiş 520 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Mersin'de narkotik ekiplerinin Toroslar ilçesindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda, televizyon ünitelerinin içine gizlenmiş 520 bin adet sentetik uyuşturucu hap (captagon) bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş 520 bin adet captagon olarak bilinen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapan şahıslara yönelik yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesindeki bir iş yerini takibe aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş halde toplam 90 kilogram ağırlığında, yaklaşık 520 bin adet captagon olarak bilinen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.W. ile M.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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