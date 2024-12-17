Üye Girişi
Haberler
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu

Mersin'de Tekstil Atölyesi Kundaklandı

Mersin'de Tekstil Atölyesi Kundaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir tekstil atölyesinin deposunda meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı güvenlik kameralarının incelenmesiyle belirlendi. Olayla ilgili motosikletli bir şahsın arandığı öğrenildi.

Mersin'de bir tekstil atölyesinin deposu yandı, güvenlik kamerası kayıtları olayın bir kundaklama olduğunu ortaya çıkardı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde önceki gece yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelendiğinde ise yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, motosikletle gelen bir şahsın depoya benzin dökerek yakma anları yer aldı. Kasklı olan şüphelinin yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Şimşek ve DEM Partili vekiller arasında sert tartışma
img

Asgari ücret tahminleri sil baştan
img

Torreira ve Devrim'den radikal karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem
Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi 16 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam ilk ceketi alan belli oldu! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (17 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.