Mersin'de Tekstil Atölyesi Kundaklandı

Mersin'de bir tekstil atölyesinin deposu yandı, güvenlik kamerası kayıtları olayın bir kundaklama olduğunu ortaya çıkardı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde önceki gece yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelendiğinde ise yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, motosikletle gelen bir şahsın depoya benzin dökerek yakma anları yer aldı. Kasklı olan şüphelinin yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. - MERSİN